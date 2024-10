POL-HAM: Tier löst Auffahrunfall aus

Hamm-Herringen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Dienstag, 29. Oktober, 5:50 Uhr auf der Holzstraße in Hamm-Herringen. Hier befuhr ein 18jähriger mit seinem Fahrrad die Fahrbahn der Holzstraße in Fahrtrichtung Norden. Zur gleichen Zeit befuhr ein PKW die Holzstraße in gleicher Richtung. Beim Vorbeifahren streifte der PKW mit dem rechten ...

mehr