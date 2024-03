Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240314.5 Itzehoe: Eigentum dank GPS zurück

Itzehoe (ots)

Am Mittwochabend habe Beamte in Itzehoe drei Männer angetroffen, die in ihrem Fahrzeug ein zuvor in Hamburg entwendetes E-Bike transportierten. Den Hinweis auf das Rad gab der Eigentümer, der sein Pedelec per GPS geortet hatte.

Ein Mann meldete sich bei der Polizei, nachdem es ihm gelungen war, sein gegen 20 Uhr am Hamburger Hauptbahnhof gestohlenes E-Bike zu orten. Er machte das Zweirad zunächst in Kellinghusen aus und später in der Brunnenstraße in Itzehoe. Hier entdeckten Beamte in einem Auto tatsächlich das gesuchte Fahrrad, das zweifelsfrei das des Anrufers war. Für den Diebstahl verantwortlich dürften drei Männer gewesen sein, die sich an dem Fahrzeug aufhielten. Sie räumten ein, gegen 20 Uhr in Hamburg am Bahnhof gewesen zu sein und erklärten wenig glaubhaft, das Rad von einer Person für nur 20 Euro gekauft zu haben.

Die Beamten stellten das Elektrofahrrad, Wert 3.400 Euro, sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen der Hehlerei gegen die 42, 44 und 62 Jahre alten Tatverdächtigen aus Eckernförde.

Merle Neufeld

