POL-HAM: Ladendiebstahl am Westentor durch Angestellten vereitelt,

Hamm-Pelkum (ots) - Über ein Fenster sind Unbekannte zwischen 15.30 Uhr am Freitag, 25. Oktober, und 8 Uhr am folgenden Montag gewaltsam in eine Kita an der Jupiterstraße eingebrochen. Auf ihrem Beutezug beschädigten die Täter eine innenliegende Tür sowie zwei Tresore und ergatterten nebst Bargeld und Geldkassetten auch einen Laptop. Hinweise zum Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 ...

