Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer stürzt nach Kontakt mit PKW kopfüber in den Graben und verletzt sich leicht.

Hamm-Herringen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Dienstag, 29. Oktober, 5:50 Uhr auf der Holzstraße in Hamm-Herringen. Hier befuhr ein 18jähriger mit seinem Fahrrad die Fahrbahn der Holzstraße in Fahrtrichtung Norden. Zur gleichen Zeit befuhr ein PKW die Holzstraße in gleicher Richtung. Beim Vorbeifahren streifte der PKW mit dem rechten Außenspiegel den Lenker des Fahrrades und zog zugleich nach rechts. Aufgrund dieser Berührung stürzte der Fahrradfahrer kopfüber in den Straßengraben. Bei dem Fahrzeug soll es sich nach Angaben des Geschädigten um einen PKW, vermutlich der Marke Tesla mit dem Teilkennzeichen HAM- handeln. Der beteiligte PKW setzte seine Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle. Der Fahrradfahrer verletzte sich leicht, Rettungskräfte wurden nicht alarmiert. Hinweise zum Ladendieb nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.

Im Zuge der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Radfahrer die vorgeschriebenen Beleuchtungseinrichtungen nicht am Fahrrad montiert hatte. Die Polizei Hamm weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Fahrräder zur sicheren Teilnahme im Straßenverkehr mit zugelassener Beleuchtung, nebst Reflektoren ausgestattet werden müssen. Insbesondere zu Beginn der "dunklen Jahreszeit" sollten sie ihre Fahrräder dahingehend überprüfen.(nue)

