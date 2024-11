Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Delmenhorst (ots)

Eine 41-jährige Radfahrerin aus Delmenhorst befuhr am 09.11.2024, gegen 22:30 Uhr, den linken Geh- und Radweg der Düsternortstraße in 27755 Delmenhorst in Richtung Elbinger Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Beim Passieren einer Grundstückseinfahrt übersah ein in gleiche Richtung fahrender 47-jähriger Delmenhorster die Radfahrerin, als dieser mit seinem weißen VW Golf-Plus nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte und kollidierte mit der Radfahrerin. Die Radfahrerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1700,-EUR.

Die Fahrradfahrerin hatte zur Vorfallszeit die Beleuchtung am Fahrrad eingeschaltet. In diesem Zusammenhang wird von der Polizei darauf hingewiesen, dass in der dunklen Jahreszeit ein besonderer Fokus auf die Sichtbarkeit im Radverkehr gelegt werden sollte. Fahrradfahrer mit defekten oder fehlenden Beleuchtungseinrichtungen steigern das Risiko, von anderen Verkehrsteilnehmern nicht rechtzeitig wahrgenommen zu werden. Es wird von Seiten der Polizei angeraten, das Fahrrad vor jeder Fahrt zu kontrollieren, ob die entsprechenden Beleuchtungseinrichtungen funktionstüchtig sind. Seitliche Reflektoren am Fahrrad und auch reflektierende Bekleidung erhöhen die Sichtbarkeit im Straßenverkehr enorm.

