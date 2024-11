POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wardenburg - Verkehrsunfall mit Trunkenheit im Straßenverkehr

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Am 09.11.24, um 00.44 Uhr, kam es in Wardenburg, Wassermühlenweg in Richtung Litteler Straße, zu einem Verkehrsunfall. Die 49-jährige Fahrzeugführerin aus Wardenburg geriet hier mit ihrem PKW Mercedes-Benz in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte sie frontal gegen einen dortigen Straßenbaum. Sie und ihre beiden männlichen Mitfahrer ( 55 und 54 Jahre ) blieben weitestgehend unverletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde jedoch festgestellt, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Der Test am Alcomaten ergab einen Wert von 1,27 Promille. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheines.

