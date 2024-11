Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Harpstedt - Einbruch in Einfamilienhaus

Delmenhorst (ots)

Am 08.11.24, in der Zeit von 15:00-23:00 Uhr , brachen unbekannte Täter die rückwärtige Tür eines Einfamilienhauses in Harpstedt, in der Lange Straße, auf. Im Inneren des Hauses durchwühlten sie sämtliche Räume und entwendeten Bargeld und Schmuck in bislang unbekannter Höhe. Anschließend verließen sie den Tatort auf diesem Wege und flüchteten in unbekannte Richtung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 zu melden.

