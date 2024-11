Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Lastzug kommt in Emstek von der Autobahn 29 ab +++ Sperrung im Dreieck Ahlhorn erforderlich

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Emstek hat sich am Freitag, 08. November 2024, gegen 00:30 Uhr, ein Kraftfahrer leicht verletzt. Die Fahrbahn in Richtung Oldenburg musste gesperrt werden.

Der 45-jährige Mann aus Friesoythe war mit einem Lastzug auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs. Im Dreieck Ahlhorn wechselte er auf die Autobahn 29 in Richtung Oldenburg, kam mit dem Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf dem abschüssigen Grünstreifen auf die rechte Seite. Der 45-Jährige erlitt leichte Verletzungen, konnte sich aber selbständig aus der Fahrerkabine befreien und wurde im weiteren Verlauf mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Am neuwertigen Lkw und dem Anhänger entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 75.000 Euro.

Die Autobahn 29 in Richtung Oldenburg musste von der Straßen- und Autobahnmeisterei Wildeshausens gesperrt werden. Ein Wechsel von der Autobahn 1 auf die Autobahn 29 ist seitdem weder aus Richtung Bremen noch aus Richtung Osnabrück möglich. Für die Bergung des auf der Seite liegenden Gespanns ist zurzeit ein Kran im Einsatz. Vor dem Aufrichten mussten transportierte Tiere - 864 Puten - umgeladen werden.

Der Rückbau der Sperrmaßnahmen wird voraussichtlich am Nachmittag möglich sein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell