POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zwei Frauen bei Auffahrunfall verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Delmenhorst wurden am Donnerstag, 07. November 2024, 12:50 Uhr, zwei Frauen verletzt.

Eine 31-jährige Delmenhorsterin war mit einem Opel auf der Friedensstraße in Richtung Stedinger Straße unterwegs. Aus Unachtsamkeit reagierte sie zu spät auf das Abbremsen einer vorausfahrenden 45-Jährigen aus Delmenhorst, die mit einem Kleinwagen nach links in die Hermann-Löns-Straße abbiegen wollte.

Nach dem Aufprall klagten beide Frauen über Schmerzen. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Für den Opel musste ein Abschleppunternehmen verständigt, der Kleinwagen konnte noch in eine Werkstatt gefahren werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro.

