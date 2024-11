Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Stuhr +++ Sperrung auf der Richtungsfahrbahn Hamburg

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Stuhr musste am Donnerstag, 07. November 2024, gegen 13:10 Uhr, die Fahrbahn in Richtung Hamburg gesperrt werden. Ab dem Dreieck Stuhr kam es zu erheblichen Verzögerungen.

Ein 37-jähriger Mann aus dem Bereich Köln befuhr mit einem VW mit angehängtem Wohnanhänger den rechten Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn 1 in Richtung Hamburg. Kurz vor der Anschlussstelle Brinkum wechselte er auf den mittleren Fahrstreifen, wo es zur seitlichen Berührung mit dem Kleintransporter eines 44-Jährigen aus Belgien kam. Nach dieser seitlichen Berührung verlor der 37-Jährige die Kontrolle über sein Gespann, das sich in der Folge aufschaukelte. Der Wohnanhänger kippte auf die rechte Seite und blockierte nach dem Stillstand den linken und mittleren, der VW den rechten Fahrstreifen. Beide Männer blieben unverletzt, es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.

Der Verkehr auf der Richtungsfahrbahn Hamburg wurde nach dem Unfall über den Seitenstreifen geführt. Es bildete sich ein Stau, der bis über das Dreieck Stuhr zurückreichte. Nach der Bergung des Gespanns gegen 15:00 Uhr lösten sich die Behinderungen langsam auf.

