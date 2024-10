Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Lkw mit blauer Plane gesucht - Korrektur des Unfallortes, Bezug zur Pressemitteilung vom 22.10.2024, 19:06 Uhr

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 22.10.2024, 7.25 Uhr hörte eine 40-Jährige einen lauten Knall auf der Westfälische Straße (nicht Rheinische Straße) in Beckum. Zeitgleich fiel der Beckumerin ein Lkw auf und kurz darauf ein beschädigter Toyota SUV. Es besteht der Verdacht, dass der Fahrer des Lkws gegen das Auto gefahren war und dieses erheblich beschädigte. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen Handwerkertransporter, größer als ein VW Multivan, kein Kastenwagen und die Ladefläche war durch eine blaue Plane abgedeckt gewesen. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

