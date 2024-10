POL-WAF: Beckum. Lkw mit blauer Farbe

Warendorf (ots) - Am Freitag (18.10.2024) um 16 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Mann aus Hamm mit seinem Pedelec die Gemmericher Straße in Richtung Im Hövenerort. In Höhe des Pferdekampes kam dem Hammer ein Pkw entgegen. Der Pkw touchierte den Radfahrer, dieser stürzte in den angrenzenden Grünstreifen. Hierbei wurde er leicht verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der Pkw-Fahrer flüchtete. Wer ...

