POL-WAF: Sendenhorst. Zwei verletzte Autofahrer

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag (20.10.2024, 18.00 Uhr) und Montag (21.10.2024, 06.00 Uhr) in eine Produktionshalle in Oelde eingebrochen. Die Täter durchwühlten nicht nur die Büroräume des Gebäudes an der Straße Am Landhagen, sondern stahlen unter anderem auch Werkzeug. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. ...

