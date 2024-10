POL-WAF: Oelde. Einbruch in Produktionshalle

Warendorf (ots) - Ein Auto ist nach einem Zusammenstoß mit einem Klein-Lkw in Sendenhorst in einem Straßengraben liegen geblieben - der 25-jährige Fahrer aus Everswinkel wurde dabei leicht verletzt. Der junge Mann fuhr in seinem Auto am Montag (21.10.224, 13.00 Uhr) auf der L 811 Richtung Sendenhorst. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Auto, rutschte weg und stieß mit dem Klein-Lkw eines ...

