POL-PDTR: Fahrzeugbrand Esso-Tankstelle Birkenfeld

Schweich (ots) - Zwischen Samstag, 06.07.2024, 21:00 Uhr und Sonntag, 07.07.2024, 07:20Uhr, wurden in Schweich, auf dem Mitfahrerparkplatz Leinenhof, welcher an der L 141 gelegen ist, an mehreren Kraftfahrzeugen amtliche Kennzeichen entwendet. Personen, welche Hinweise zur Tat oder zum Täter/zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich, Tel.: 06502-91570, in Verbindung zu setzen. ...

