Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. 81-Jähriger durch Trick bestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Warendorf (ots)

Ein 81-jähriger Telgter ist bereits am Donnerstag (10.10.2024, 10.30 Uhr) Opfer eines Betrügers und in Telgte bestohlen worden.

Der Senior saß in seinem verschlossenen Pkw an der Steinstraße und wartete auf seine Beifahrerin. Als es an der Beifahrertür klopfte und ein unbekannter Mann gestikulierte, öffnete der 81-jährige Mann die Tür und der Unbekannte stieg ein. Er bat den Rentner, Geld wechseln zu können. Der Telgter schaute in sein Portemonnaie, hatte aber keine Münzen. Nachdem der Unbekannte daraufhin schnell ausgestiegen war, stellte der ältere Herr den Diebstahl von Bargeld aus dem Fach in seinem Portemonnaie fest.

Wer kann Hinweise zu dem Mann (osteuropäischer Phänotyp) geben oder hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Hinweise zu einem weiteren Geldwechsel-Vorfall in Telgte geben?

https://warendorf.polizei.nrw/presse/telgte-taeter-nach-geldwechseldiebstahl-gesucht

Melden Sie sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Bitte beachten Sie:

- Lassen Sie keine Fremden ungefragt in Ihr Auto einsteigen. - Tragen Sie Geld und Wertsachen immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Werden Sie nach Wechselgeld gefragt, verweisen Sie an Bankinstitute in der Umgebung. - Werfen Sie niemals direkt vor Fremden einen Blick in Ihren Geldbeutel. - Die Betrüger und Diebe stehlen das Geld oft unbemerkt.

Sollten Sie Opfer eines Diebstahls geworden sein, wenden Sie sich an Ihre Polizei.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell