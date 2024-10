Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: "Sichere Innenstadt" - Straßenverkehr und Kioske kontrolliert - Zahlreiche Fahrer zu flott unterwegs

Rüsselsheim (ots)

Im Rahmen des Sofortprogramms "Sichere Innenstadt" kontrollierten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim am Donnerstag (03.10.) den Straßenverkehr und Kioske in der Innenstadt. Unterstützung bekamen sie von Einsatzkräften der hessischen Bereitschaftspolizei.

In der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr wurden in der Frankfurter Straße, in Fahrtrichtung Innenstadt, insgesamt 43 Geschwindigkeitsverstöße sowie drei Gurtverstöße, zweimal Erlöschen der Betriebserlaubnis aufgrund technischer Veränderungen an Fahrzeugen sowie eine Urkundenfälschung an einem Kennzeichen festgestellt und geahndet. Unrühmliche Spitzenreiterin war eine 45-jährige Rüsselsheimerin mit 52 Stundenkilometern bei erlaubten 30 km/h.

Anschließend kontrollierten die Ordnungshüter zwischen 13.00 und 15.00 Uhr im Bereich der Walter-Flex-Straße, auf Höhe der Stadtwerke. 40 Geschwindigkeitsverstöße, zwei Gurtverstöße, die Beförderung eines Kindes ohne jegliche Sicherung und ein Verstoß gegen die Ladungssicherung wurden hier geahndet. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 37-jähriger Raunheimer mit 70 km/h bei erlaubten 30. Ihm sowie einer weiteren Autofahrerin drohen nun neben einem Bußgeld auch einmonatige Fahrverbote. Bei beiden Verkehrskontrollen wurden insgesamt 97 Fahrzeuge und 111 Personen gestoppt.

Abschließend wurden von der Polizei in der Innenstadt mehrere Personenkontrollen sowie die Kontrolle von drei Kiosken durchgeführt. Erfreulicherweise konnten hier keine Verstöße festgestellt werden. Lediglich einer Jugendgruppe von fünf Personen musste aufgrund ungebührlichen Verhaltens ein Platzverweis für den Bereich der Innenstadt ausgesprochen werden. Insgesamt wurden 21 Personen genauer unter die Lupe genommen.

