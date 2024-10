Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 35-Jähriger nach Diebstahl in Haft

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Am Mittwochmorgen (2.10.) konnte ein 35-Jähriger in einem Bekleidungsgeschäft in der Elisabethenstraße vorläufig festgenommen werden. Er war gerade im Begriff den Laden mit mehreren unbezahlten Jacken zu verlassen, als ihn gegen 10.00 Uhr ein aufmerksamer Ladendetektiv wiedererkannte. Der Mann hatte bereits am Vortag (1.10.) Waren im Wert von ca. 1.300 Euro entwendet. Eine Streife des 1. Reviers nahm den Mann daraufhin in Gewahrsam. Beim Amtsgericht Darmstadt wurde eine Vorführung vor dem Haftrichter für Donnerstag (3.10.) beantragt. Bei dieser ordnete der Richter die Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt an, in welche der 35-Jährige direkt verbracht wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell