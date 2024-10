Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Kriminalpolizei ermittelt nach zwei Containerbränden

Babenhausen (ots)

Zwei Textilcontainer stehen in kurzen Abstand hintereinander in Flammen. Nach ersten Ermittlungen wurden sie am Mittwoch (2.10.) und Donnerstag (3.10.) durch eine bislang Unbekannten angezündet. Die Container, die in der Hermann-Stotz-Straße auf Höhe der Hausnummer 8 stehen, brannten jeweils in den Abendstunden. Die Zeugen meldeten sich am Mittwoch gegen 19 Uhr und am Donnerstag gegen 18:10 Uhr. Das Kommissariat 10 hat nun die Ermittlungen aufgenommen und prüft ein Zusammenhang der Brände. Beide Brände konnten von der Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehr als tausend Euro geschätzt.

Zeugen die zu den genannten Zeitpunkten Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei (K10) in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell