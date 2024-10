Lampertheim (ots) - Am Mittwoch, den 02.10.2024 um 09:40 Uhr kam es in der Emilienstraße in Lampertheim zu einem Verkehrsunfall. Ein weißer PKW fuhr rückwärts gegen den am linken Straßenrand geparkten schwarzen VW Touran. Sachdienliche Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrer werden bei der Polizei Lampertheim unter der Telefonnummer 06206-94400 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Polizeidirektion Bergstraße Polizeistation ...

mehr