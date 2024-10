Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach/Michelstadt: Mehrere Motorroller-Diebstähle/Zwei Jugendliche festgenommen - Polizei gibt Tipps zur Sicherung

Erbach/Michelstadt (ots)

Zwei Jugendliche im Alter von 15 Jahren wurden am Donnerstagmorgen (03.10.), gegen 10.00 Uhr, im Bereich des Wiesenmarktgeländes von einem Zeugen mit einem Motorroller bemerkt. Sie ließen den Roller anschließend auf dem Boden liegen. Der Mann vermutete einen Diebstahl und verständigte die Polizei. Die beiden 15-Jährigen wurden vorläufig festgenommen. Wie sich herausstellte, wurde der Motorroller zuvor einem Mann aus Michelstadt entwendet. Die beiden jungen Männer werden sich nun wegen des Verdachts des Rollerdiebstahls verantworten müssen.

Ob die beiden Jugendlichen auch für vier weitere Rollerdiebstähle im Zeitraum zwischen Mittwoch (02.10.) und Donnerstag (03.10.) in Erbach in der Brunnenstraße, der Damaschkestraße und "An der Stadtwiese" sowie in der Adolf-Friedrich-Pfreundt-Straße in Michelstadt in Betracht kommen, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Polizei rät vor diesem Hintergrund Folgendes: Das Lenkerschloss allein reicht oft nicht aus, um Rollerdiebstähle effektiv zu verhindern. Besser ist es, den Roller zusätzlich mit einem Schloss am Reifen zu sichern, um den Diebstahl zu erschweren. Den besten mechanischen Diebstahl-Schutz bieten stabile Bügel- oder Panzerkabelschlösser. Soweit die Möglichkeit besteht, wird auch geraten, den Roller wegzuschließen, um es den Dieben möglichst schwer zu machen und die potenzielle Beute aus dem Sichtfeld von Kriminellen zu entfernen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell