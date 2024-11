POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Nordenham - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Delmenhorst (ots) - Am 08.11.2024, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:15 Uhr, hat sich im Kreuzweg in Delmenhorst ein Verkehrsunfall ereignet. Die fahrzeugführende Person befuhr in dieser Zeit mit einem Pkw den Kreuzweg in Fahrtrichtung Hasberger Straße und beschädigte einen auf dem rechten Parkstreifen parkenden Pkw. Es entstand Sachschaden am linken Außenspiegel ...

