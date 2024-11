Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht -Zeugenaufruf-

Am 08.11.2024, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:15 Uhr, hat sich im Kreuzweg in Delmenhorst ein Verkehrsunfall ereignet. Die fahrzeugführende Person befuhr in dieser Zeit mit einem Pkw den Kreuzweg in Fahrtrichtung Hasberger Straße und beschädigte einen auf dem rechten Parkstreifen parkenden Pkw. Es entstand Sachschaden am linken Außenspiegel des geparkten Pkw. Der/die Fahrzeugführer/in entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Anhand vor Ort aufgefundener Fahrzeugteile des verursachenden Fahrzeuges handelt es sich hier aller Wahrscheinlichkeit nach um einen silbernen Pkw des Herstellers Volkswagen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221/1559-9 zu melden.

