POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbrüche in Kellerabteile

Delmenhorst (ots)

In der Zeit vom 08.11.2024 (18:00 Uhr) bis zum 09.11.2024 (19:45 Uhr) ist es in der Elbinger Straße in Delmenhorst zu einem vollendeten und einem versuchten Einbruchdiebstahl in Kellerabteile eines Mehrparteienhauses gekommen. Eine bislang unbekannte Täterschaft brach die Vorhängeschlösser der jeweiligen Kellerabteile auf. Während aus einem Abteil kein Diebesgut erlangt wurde, wurde aus dem anderen eine Kaffeemaschine entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221/1559-0 zu melden.

