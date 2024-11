Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft.

In der Nacht von Freitag auf Samstag (15.11.2024 - 16.11.2024; 19 - 8 Uhr) versuchten unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft in der Langen Straße einzubrechen. Die Täter versuchten über ein Fenster gewaltsam in das Gebäude einzudringen, scheiterten jedoch. Bei ihrem Einbruchsversuch hinterließen sie lediglich einen Sachschaden an der Schaufensterscheibe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit ermittelt. Zeugen, die in der Nacht zum Samstag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Fußgängerzone gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

