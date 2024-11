Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Straßenraub in der Waldstraße.

Lippe (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags (17.11.2024) wurde ein 59-jähriger Mann gegen 03:20 Uhr in der Waldstraße Opfer eines Raubüberfalls. Zwei unbekannte Täter griffen den Mann auf seinem Heimweg an und entwendeten sein Portemonnaie. Der Bad Salzufler wurde von den Tätern zu Fall gebracht und erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Täter flüchteten anschließend mit ihrer Beute in ein nahegelegenes Waldstück. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Waldstraße, insbesondere in der Nähe des Stadions, gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

