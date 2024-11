POL-LIP: Bad Salzuflen-Lockhausen. Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (15.11.2024 - 16.11.2024) kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Ohrser Straße. Unbekannte Täter versuchten, eine Tür auf der Rückseite des Gebäudes aufzuhebeln, scheiterten jedoch bei ihrem Vorhaben. Der Hausbesitzer entdeckte am Samstagvormittag Hebelspuren an der Tür. An der Tür ...

mehr