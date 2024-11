Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe. Versuchter Einbruch in Schulzentrum.

Lippe (ots)

Von Freitag auf Samstag (15.11.2024 - 16.11.2024) zwischen 23 und 20 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in das Städtische Schulzentrum Aspe an der Paul-Schneider-Straße. Unbekannte Täter versuchten sich gewaltsam Zugang zum Gebäude zu verschaffen. An einer Tür des Schulgebäudes wurden Kratzspuren am Schlüsselloch sowie eine Hebelmarke zwischen zwei Türflügeln festgestellt. Den Tätern gelang es offenbar nicht in das Gebäude einzudringen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Schulzentrums gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 bei der Polizei zu melden.

