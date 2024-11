Polizei Lippe

POL-LIP: Abgelenkt durchs Navi

Lippe (ots)

Bad Salzuflen - Am Freitag Nachmittag (15.11.2025), gegen 14:30 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 239 in Bad Salzuflen (Werl-Aspe). Ein 55-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück hielt mit seinem BMW an, um einem Fahrzeug, das vom Gelände einer Tankstelle auf die Straße fahren wollte, die Einfahrt in den fließenden Verkehr zu ermöglichen. Eine 37jährige Frau aus Löhne war vom Blick auf ihr Navi abgelenkt und hatte nicht bemerkt, dass der vor ihr fahrende BMW angehalten hatte. Sie fuhr mit ihrem Toyota auf das stehende Fahrzeug auf. Der Aufprall war so heftig, dass die Airbags auslösten und der Fahrerin Schürfwunden im Gesicht zufügten. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

