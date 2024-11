POL-LIP: Einbrecher ohne Beute

Lippe (ots) - Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (14./15.11.2024) sind bislang Unbekannte in eine Tankstelle in der Paderborner Straße eingebrochen. Sie brachen die Tür auf, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Eine Zeugin bemerkte den Einbruch am frühen Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen wurden vermutlich Zigaretten gestohlen - die genaue Beute ist noch nicht bekannt. Die weiteren ...

