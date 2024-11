POL-LIP: Barntrup-Sonneborn. 19-Jähriger kollidiert mit einem Baum.

Lippe (ots) - Am Brenkerberg geriet am Mittwochmittag (13.11.2024) gegen 14 Uhr eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten und stellte sicher, dass sich keine Personen mehr im Haus befanden. Eine 45-jährige Frau wurde durch den Rauch leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Bewohner wurden anderweitig untergebracht, da das Haus nach dem Feuer nicht ...

mehr