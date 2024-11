Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Lippe (ots)

Am Brenkerberg geriet am Mittwochmittag (13.11.2024) gegen 14 Uhr eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten und stellte sicher, dass sich keine Personen mehr im Haus befanden. Eine 45-jährige Frau wurde durch den Rauch leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Bewohner wurden anderweitig untergebracht, da das Haus nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar war. Die Schadenshöhe wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat den Tatort beschlagnahmt und die Ermittlungen übernommen. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um eine fahrlässige Brandstiftung handeln und ein unsachgemäßer Umgang mit Kerzen in der unteren Wohnung ursächlich für den Brand gewesen sein. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 1 dauern an.

