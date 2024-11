Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Verkehrsunfall beim Abbiegen - Sperrung der Polizei missachtet.

Lippe (ots)

Im Einmündungsbereich Barntruper Straße / Remmighauser Straße ereignete sich am Donnerstagabend (14.11.2024) gegen 18 Uhr ein Verkehrsunfall durch eine Missachtung der Vorfahrt. Ein 19-Jähriger aus Lage wollte mit seinem Nissan Qashqai von der Barntruper Straße (B 239) nach links auf die Barntruper Straße (K 89) abbiegen. Dabei übersah er augenscheinlich einen Opel Vivaro im Gegenverkehr, der auf der Remmighauser Straße in Richtung Ernst-Hilker-Straße unterwegs war. Der Nissan krachte frontal in den Opel. Durch den Zusammenstoß wurde der 19-Jährieg leicht verletzt. Der 32-jährige Opel-Fahrer aus Horn-Bad Meinberg erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro; sie wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle für rund 1,5 Stunden gesperrt werden. Diese Sperrung wurde jedoch leider von vielen Fahrzeugführern missachtet. Dadurch kam es zu gefährlichen Situationen für die Einsatzkräfte.

Die Polizei appelliert an die Bevölkerung: Straßensperrungen werden nur errichtet, wenn es die Einsatzlage wirklich erfordert - sie müssen zwingend von allen eingehalten werden, um niemanden zu gefährden sowie Spuren zu sichern.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell