BPOL-F: Festnahme nach sexueller Belästigung und Volksverhetzender Handlung

Offenbach am Main, Frankfurt am Main Süd (ots) - Zwei wohnsitzlose männliche Personen sorgten am frühen Mittwochmorgen zwischen den Bahnhöfen Offenbach am Main Hauptbahnhof und Frankfurt am Main Süd für Verspätungen im Bahnverkehr. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG beobachtete die beiden Männer, wie sie sich in den Gleisbereich begaben und zwischen den ...

mehr