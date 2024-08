BPOL-F: Personen im Gleisbereich sorgen für Verspätungen im Bahnverkehr

Frankfurt am Main (ots) - Einem Reisenden wurde im Frankfurter Hauptbahnhof am Samstagabend im abfahrbereiten ICE 594 das Portemonnaie gestohlen. Aufgrund von Zeugenaussagen und einer vorliegenden Täterbeschreibung konnten Beamte der Bundespolizei am gleichen Abend einen tatverdächtigen 23-jährigen wohnsitzlosen Mann im Hauptbahnhof Frankfurt am Main festnehmen. Der Mann wurde danach zur Wache gebracht, wo nach ...

