POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Warstein (ots) - Am 21.09.2024 gegen 23:40 Uhr beabsichtigten die Polizeibeamten der Polizeiwache Warstein einen Pkw in der Straße Lietwerk zu kontrollieren, welcher ein defektes Rücklicht aufwies. Der 20-jährige Fahrzeugführer aus Soest folgte der Anhalteaufforderung. Gegenüber den eingesetzten Beamten gab dieser zunächst an, dass er seinen Führerschein nicht mitführe, jedoch eine Fahrerlaubnis besäße. Als man sich darauf verständigte, den Führerschein an der ...

mehr