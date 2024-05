Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Vorfahrtsverletzung eine verletzte Person und 18.000 Euro Sachschaden - #polsiwi

Bad Laasphe (ots)

Am gestrigen Abend ist es in einer 30er-Zone in Bad Laasphe zu einem Verkehrsunfall gekommen. Hierbei wurde eine 37-Jährige leicht verletzt.

Ein 20-jähriger Mitsubishi-Fahrer war mit seinem PKW mitsamt Anhänger auf der Straße "In der Grube" unterwegs. Im Kreuzungsbereich "In der Grube" / "Thüringer Weg" missachtete nach bisherigen Erkenntnissen der 20-Jährige die Vorfahrt der von rechts kommenden 37-jährigen Ford Focus-Fahrerin. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde die Ford-Fahrerin leicht verletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf ca. 18.000 Euro.

