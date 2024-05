Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Versammlung am Mittwochabend verlief friedlich - #polsiwi

Siegen (ots)

Am heutigen Mittwochabend (15. Mai) hat eine Versammlung mit Aufzug zum Thema "Nakba - 76 Jahre Mord und Vertreibung" in Siegen stattgefunden.

Die Polizei hat diesbezüglich bereits gestern berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/5778942

Die Versammlung startete am Weidenauer Bismarckplatz mit ca. 160 Teilnehmenden. Der Aufzug führte in die Siegener Innenstadt. Auf der Siegbrücke fand im Anschluss eine Kundgebung statt. Insgesamt nahmen in der Spitze ca. 170 Personen an der Versammlung teil. Die Polizei hatte sich aufgrund des Themas auf eine hohe Emotionalität der Teilnehmenden eingestellt. Polizeidirektor Thomas Fürst leitete den Polizeieinsatz. "Die getätigten Meinungsäußerungen sowie die gezeigten Transparente wurden durch die Polizei bewertet und in engem Kontakt zur Versammlungsleitung die Einhaltung des rechtlichen Rahmens eingefordert. Nach Gesprächen im Vorfeld des Versammlungsbeginns wurden daraufhin einige Plakate zurückgenommen und nicht in der Versammlung gezeigt. Insgesamt ist daher ein nahezu störungsfreier Ablauf der Versammlung - trotz der hohen Emotionalisierung der Teilnehmer - zu resümieren.", zog Thomas Fürst ein zufriedenes Fazit.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell