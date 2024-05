Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Versammlung in Siegen am Mittwochabend - Verkehrsstörungen sind zu erwarten- #polsiwi

Siegen / Siegen-Weidenau (ots)

Am morgigen Mittwochabend (15. Mai) findet eine Versammlung mit einem Aufzug von Weidenau in die Siegener Innenstadt statt. Durch eine Einzelperson wurde eine Versammlung zum Thema "Nakba - 76 Jahre Mord und Vertreibung" angemeldet. Die Anmelderin rechnet mit ca. 150 Teilnehmenden. Die Versammlung beginnt um 17:00 Uhr in Weidenau. Anschließend findet ein Aufzug über die Straßen Bismarckstraße, In der Herrenwiese, Hagener Straße, Sandstraße und über das Kölner Tor bis zur Siegbrücke / zum Jakob-Scheiner-Platz vor dem Apollo-Theater statt. Am Zielort gibt es eine Abschlusskundgebung. Während des Aufzuges kann es immer wieder zu kurzen Verkehrsbeeinträchtigen im Versammlungsraum kommen. Die Polizei bittet darum, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Polizei begleitet die Versammlung und den dazugehörigen Aufzug. Voraussichtliches Ende der Versammlung ist 20:00 Uhr.

