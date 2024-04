Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240428 - 0445 Frankfurt - Sachsenhausen: Einbrecherinnen erbeuten hohen Bargeldbetrag und Schmuck - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Samstagmittag (27.April 2024) verschafften sich zwei Frauen Zugang zu einer Wohnung in Sachsenhausen, die beiden flüchteten nach Durchsuchung des Objekts mit hochwertigem Stehlgut. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Wohnung befindet sich in der Straße "Deutschherrenufer" in einem Mehrfamilienhaus. Auf unbekannte Weise gelangten die beiden Täterinnen in das Treppenhaus des Gebäudes. Als die 48-jährige Geschädigte ihre Wohnung verließ, hebelten die beiden die Wohnungstür auf und durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Bargeld in Höhe von ca. 71.000 Euro und Schmuck im Wert von ca. 2500 Euro.

Die Beschreibung der beiden Täterinnen ergibt sich aus einer örtlichen Videokameraaufnahme:

Täterin: Weiblich, ca. 30- 40 Jahre alt, ca. 165 cm groß, trug eine schwarze Kopfbedeckung, einen schwarzen Mantel, eine hellblaue Bluse, eine schwarze Hose, helle Schuhe, eine schwarze Handtasche und schwarze Handschuhe

Täterin: Weiblich, ca. 30-40 Jahre alt, ca. 155-160cm groß, trug eine schwarze Kopfbedeckung und schwarze Kleidung

Zeugen, die Hinweise bezüglich der beiden Frauen geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069/75510800 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

