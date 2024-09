Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verfolgungsfahrt

Warstein (ots)

Am 21.09.2024 gegen 23:40 Uhr beabsichtigten die Polizeibeamten der Polizeiwache Warstein einen Pkw in der Straße Lietwerk zu kontrollieren, welcher ein defektes Rücklicht aufwies. Der 20-jährige Fahrzeugführer aus Soest folgte der Anhalteaufforderung. Gegenüber den eingesetzten Beamten gab dieser zunächst an, dass er seinen Führerschein nicht mitführe, jedoch eine Fahrerlaubnis besäße. Als man sich darauf verständigte, den Führerschein an der Anschrift der Freundin des Fahrzeugführers einzusehen, startete der Soester den Motor seines Seats und flüchtete vom Kontrollort über die Möhnestraße und Sauerlandstraße. Die Kollegen nahmen die Verfolgung auf und konnten feststellen, dass der Pkw im Bengolweg mit einer Mauer am Fahrbahnrand kollidiert war. Der Fahrer setzte von dort seine Flucht fußläufig weiter fort, brach diese jedoch erschöpfungsbedingt an der Sauerlandstraße wieder ab. Er ließ sich hier widerstandslos festhalten. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Strafverfahren aufgrund mehrerer Verstöße wurde eingeleitet. (cg)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell