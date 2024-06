BPOL NRW: Mitarbeiter mit Schlägen bedroht - Bundespolizisten stellen Messer sicher

Duisburg, Düsseldorf (ots) - Heute Nacht um 03.00 Uhr gelang es Mitarbeitern der DB-Sicherheit (Deutschen Bahn Sicherheit) einen "Buntmetalldieb" in Duisburg-Fahrn zu stellen und an die Bundespolizei zu übergeben. Der 36-jährige Bulgare hatte mit zwei weiteren, noch flüchtigen Tatverdächtigen insgesamt 65 Meter Kupferkabel an einer Bahnstrecke abgetrennt, ...

