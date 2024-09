POL-SO: Graffitisprayer auf frischer Tat ertappt

Warstein-Belecke (ots) - Am heutigen Samstagmorgen kam es gegen 02:15 Uhr in Warstein-Belecke auf der Emil-Siepmann-Straße in Höhe der Straße Zum Horkamp zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Warstein befuhr die Emil-Siepmann-Straße in Richtung Warstein. In Höhe der Straße Zum Horkamp betrat an der dorigen Fußgängerampel ein 33-jähriger Mann aus Lippstadt die Fahrbahn, obwohl die Ampel für ihn ...

