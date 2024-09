Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gefährliche Körperverletzung bei Kreis-Runkelschützenfest

Rüthen (ots)

Am 22.09.2024 kam es gegen 01:45 Uhr im Rahmen des Kreis-Runkelschützenfest zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Ein 19-jähriger sowie ein 22-jähriger Rüthener gerieten zunächst in einen verbalen Streit, in dessen Verlauf der 19-Jährige den 22-Jährigen am Hals packte, gegen einen Imbisswagen drückte und würgte. Der 22-Jährige schlug daraufhin seinem Kontrahenten mit einem Bierglas auf den Kopf. Durch den Schlag verletzten sich beide Personen am Kopf bzw. an den Händen. Der 22-jährige wurde zur Versorgung der Kopfverletzung durch einen Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Gegen beide Rüthener wird nun durch die Polizei ermittelt. (TS)

