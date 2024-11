Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Fußgänger stößt beim Überqueren der Straße gegen einen Roller.

Lippe (ots)

Auf der Lageschen Straße stießen in der Nähe der Einmündung zur Lindemannsheide auf einer Brücke am späten Donnerstagabend (14.11.2024) ein Rollerfahrer und ein Fußgänger zusammen - beide Jugendlichen erlitten leichte Verletzungen. Ein 16-Jähriger aus Bad Salzuflen war gegen 22 Uhr mit seinem Roller auf der Lageschen Straße in Richtung Schötmar unterwegs, als nach ersten Erkenntnissen unvermittelt ein 17-Jähriger aus Lemgo auf die Straße lief, der zu Fuß aus der Straße Lindemannsheide kam. Der Jugendliche achtete augenscheinlich nicht auf den Verkehr und lief direkt in den Roller. Dieser stürzte durch den Zusammenprall und rutschte über die Straße. Eine Zeugin bemerkte den Unfall und leistete erste Hilfe. Beide Jugendlichen wurden leicht verletzt in ein Klinikum gebracht.

