Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Bad Schwartau

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger - Seniorin schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am frühen Montagabend (28.10.2024) ereignete sich in der Lübecker Straße ein folgenschwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde von einem Mercedes aus der Fahrt heraus erfasst und musste schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Gegen 17:15 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst zur Unfallstelle in der Lübecker Straße in Bad Schwartau entsandt. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte eine am Boden liegende Frau, eine Fahrerin mit dazugehörigem Fahrzeug sowie diverse Ersthelfer antreffen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand, befuhr eine 80-jährige Lübeckerin mit ihrem Pkw die Lübecker Straße (L309) aus Bad Schwartau kommend stadtauswärts. Plötzlich dürfte eine lebensältere Fußgängerin aus dem angrenzenden und dicht bewachsenem Grünstreifen auf die Fahrbahn getreten sein und wurde dort von dem Mercedes aus der Fahrt heraus erfasst.

Aufgrund der schwerwiegenden Verletzungen der aus Ostholstein stammenden Fußgängerin, war eine Befragung zum Unfallhergang ihrerseits und zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Sie wurde noch am Unfallort medizinisch erstversorgt und im Anschluss mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Am unfallbeteiligen Mercedes konnten leichte Beschädigungen festgestellt werden. Der Sachschaden wird im dreistelligen Bereich vermutete. Die Fahrerin selbst blieb unverletzt.

Wie genau es zum Unfall kam und warum die Passantin an dieser Stelle auf die Fahrbahn trat, ist nun Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell