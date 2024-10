Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter mit Gesichtstattoo gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Baumheide - Ein 37-jähriger Bielefelder wurde in der Nacht auf Sonntag, 01.09.2024, auf einem Tankstellengelände an der Herforder Straße von einem Unbekannten mehrfach geschlagen. Der Tatverdächtige soll ein auffälliges Tattoo im Gesicht haben.

Gegen 02:40 Uhr nutzte ein Bielefelder ein Taxi als Fahrgast und hielt für kurze Zeit an einer Tankstelle an der Herforder Straße, in Höhe der Talbrückenstraße. Dort traf er auf den Unbekannten, der sich auf dem Gelände aufhielt und geriet mit ihm in Streit. Der unbekannte Täter schlug dem Bielefelder in Folge dessen mehrfach gegen den Kopf und flüchtete anschließend in Richtung Seidenstickerstraße.

Der Gesuchte soll etwa 175 cm groß und etwa 30 Jahre alt sein sowie gut trainiert gewirkt haben. Sein Erscheinungsbild wurde als mittel- oder osteuropäisch beschrieben. Er sprach akzentfrei Deutsch. Er hatte einen Drei-Tage-Bart.

Im Bereich der linken Schläfe soll er fünf bis sechs untereinander tätowierte Zeichen haben. Unter anderem die Buchstaben X, O und Y. Bei der Tat trug er eine goldene Kette mit einem Kreuz um den Hals und eine dunkle Hose.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu beschriebenen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell