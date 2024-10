Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrzeugteile bleiben an Unfallstelle zurück

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Heepen - Ein 31-jähriger Bielefelder wird verdächtigt, am Sonntag, 06.10.2024, zwei geparkte Autos in der Gustav-Bastert-Straße beschädigt zu haben. Eine Anwohnerin informierte die Polizei, nachdem sie gegen 02:15 Uhr einen lauten Knall hörte.

An der Unfallstelle, gegenüber der Einmündung der Parkstraße, stießen Streifenbeamte wenig später auf zwei beschädigte Pkw. Ein zunächst unbekanntes Fahrzeug war gegen die linke Front und Seite eines Opel Corsa gefahren, wobei der Opel gegen einen Audi A 3 geschoben wurde. Die Polizisten entdeckten aber auch Autoteile des unbekannten beteiligten Pkw und stellten diese sicher.

Während der Unfallaufnahme fahndeten weitere Streifenbeamte nach einem Alfa Romeo Mito mit Unfallbeschädigungen. In der Salzufler Straße stießen sie auf den Pkw, an dem Anhaftungen eines der geparkten und beschädigten Pkw erkennbar waren. An der ermittelten Adresse des Alfa Romeo Besitzers trafen sie auf den 31-jährigen Bielefelder, der schließlich einräumte, den Unfall verursacht zu haben. Nach dem Verdacht, er könnte Alkohol getrunken haben, lieferte ein Alkoholtestgerät ein erstes Ergebnis. In einem Bielefelder Krankenhaus entnahm ein Arzt dem Autofahrer eine Blutprobe.

Polizeibeamte stellten seinen Führerschein sicher, weil er betrunken einen Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von 25.000 Euro verursachte und sich von der Unfallstelle entfernte.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell