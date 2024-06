Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Streit zwischen 13-Jährigen eskaliert

Zeugin schlägt Mädchen

Feucht (ots)

Am Mittwoch (19. Juni) sind zwei 13-jährige Deutsche in der S-Bahn von Altdorf West in Richtung Feucht in Streit geraten. Dieser ist soweit eskaliert, dass eine bisher unbekannte Frau einer der beiden Minderjährigen einen Faustschlag ins Gesicht verpasst hat. Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg ermittelt.

Während des Schülerreiseverkehrs kam es in einer S-Bahn aus noch unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 13-jährigen Mädchen. Eine Traube umstehender Schüler heizte die Stimmung der beiden zusätzlich an, ein Jugendlicher filmte die Tat. Als die Gruppe am Bahnhof Feucht ausstieg, mischte sich eine Reisende, welche ebenfalls mit der S3 von Altdorf West nach Feucht reiste, in die Auseinandersetzung ein. Dabei verpasste die Frau einem der beiden Mädchen einen Faustschlag ins Gesicht. Dieses ging daraufhin zu Boden und wurde mit Verdacht auf Nasenbruch ins Klinikum gebracht. Zwar konnten nach einem privaten Aufruf in den sozialen Medien Hinweise zur Täterin gewonnen werden. Die Bundespolizei bittet jedoch eindringlich keine privaten "Fahndungsaufrufe" zu unternehmen.

Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg leitete gegen die drei Beteiligten Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

