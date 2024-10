Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn

Dresden (ots)

5. Oktober 2024; 10:11 - 12:00 Uhr

Flößerstraße, Mickten

Auf der Flößerstraße kam es in Höhe der Pieschener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW der Marke Kia und einer Straßenbahn der Linie 13. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge. Die Fahrerin des PKW wurde bei dem Unfall schwer verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt. Während ein Notarzt die medizinische Erstversorgung der Patientin durchführte, leiteten die Einsatzkräfte der Feuerwehr sofort die technische Rettung ein. Dabei kamen hydraulische Rettungsgeräte zum Einsatz, um Teile des Fahrzeugs zu entfernen und die Patientin zu befreien. Im Anschluss wurde sie in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Auch der Straßenbahnfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei war vor Ort und hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste der Bereich voll gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich insgesamt 24 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Übigau sowie der A-Dienst.

